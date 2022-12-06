Реклама
Прямой эфир
Авто
На заводе «Москвич» до конца 2022 года соберут 200 электромобилей
Наука
Южная Корея открыла центр по разработке космических беспилотников
Авто
Продажи новых авто в Германии в ноябре 2022 года выросли на 31%
Армия
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 60 российских военных
Мир
В МИД РФ заявили о нелигитимности создания международного трибунала по Украине
Авто
Mercedes выпустил самый быстрый S-класс в версии AMG
Мир
Путин обсудил с Жапаровым двустороннюю повестку
Армия
Шойгу заявил о значительном уроне ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях
Армия
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
Мир
ВСУ выпустили по центру Донецка 14 снарядов из РСЗО «Град»
Мир
Экс-глава сил НАТО Ставридис назвал атаки на аэродромы РФ опасным поворотом в конфликте
Экономика
Новак назвал последствия введения потолка цен на российскую нефть

«Дождь» запросит лицензию на вещание в другой стране

Гендиректор «Дождя» Синдеева заявила, что телеканал запросит лицензию на вещание в другой стране
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») после лишения лицензии на вещание в Латвии продолжит работу в YouTube и планирует получить новую лицензию уже в другой стране. Об этом 6 декабря сообщила гендиректор этого медиа Наталья Синдеева.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

«Продолжим работать в YouTube», — цитирует ее РБК.

На время телеканал выключится из кабельных сетей.

«Потеряем деньги. Будем получать новую лицензию в другой стране», — сказала Синдеева.

Утром в этот день в Латвии аннулировали лицензию телеканала «Дождь» на вещание. Решение вступит в силу в ночь на 8 декабря. По данным латвийского регулятора, решение приняли в связи с угрозой нацбезопасности и общественному порядку.

Отмечалось, что телеканал нарушил несколько правил вещания в Латвии.

В этот же день, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с «Дождем», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в шутку заметил, что «сегодня дождя нет, сегодня солнечно».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022