«Дождь» запросит лицензию на вещание в другой стране
Телеканал «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») после лишения лицензии на вещание в Латвии продолжит работу в YouTube и планирует получить новую лицензию уже в другой стране. Об этом 6 декабря сообщила гендиректор этого медиа Наталья Синдеева.
«Продолжим работать в YouTube», — цитирует ее РБК.
На время телеканал выключится из кабельных сетей.
«Потеряем деньги. Будем получать новую лицензию в другой стране», — сказала Синдеева.
Утром в этот день в Латвии аннулировали лицензию телеканала «Дождь» на вещание. Решение вступит в силу в ночь на 8 декабря. По данным латвийского регулятора, решение приняли в связи с угрозой нацбезопасности и общественному порядку.
Отмечалось, что телеканал нарушил несколько правил вещания в Латвии.
В этот же день, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с «Дождем», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в шутку заметил, что «сегодня дождя нет, сегодня солнечно».