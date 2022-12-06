В Кремле отреагировали на аннулирование лицензии «Дождя» в Латвии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 декабря отреагировал на аннулирование лицензии на вещание телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») в Латвии.

Он отметил, что этот пример ярко продемонстрировал ошибочность суждений о том, что где-то лучше, чем дома.

«Всë время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», — сказал Песков на брифинге.

Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с «Дождем», Песков в шутку заметил, что «сегодня дождя нет, сегодня солнечно».

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