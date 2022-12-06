Захарова поделилась с США шпаргалкой с реакцией на запрет «Дождя» в Латвии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала шпаргалку для западных стран по реакции на отзыв лицензии на вещание у телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») латвийским регулятором. Об этом дипломат написала 6 декабря в своем Telegram-канале.
Она привела цитаты заявление Госдепа США, Белого дома, НАТО о том, что в России преследуют «Дождь», а запрещать его работу плохо.
«Ничего не нужно заново придумывать, просто пусть вместо слова «Россия» вставят в свои же недавние заявления слово «Латвия», — подчеркнула представитель МИДа.
Первым Захарова привела совместное заявление правительств Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Украины, Великобритании и США от 28 октября 2021 года. В документе представители стран «глубоко озабочены» преследованием Москвой независимых журналистов и СМИ, в том числе и телеканала «Дождь».
Также официальный представитель МИД напомнила, что представитель Белого дома Джейн Псаки весной 2022 года заявила об «атаке Кремля» на свободу СМИ.
Утром 6 декабря в Латвии аннулировали лицензию телеканала «Дождь» на вещание. Решение вступит в силу в ночь на 8 декабря.
Ранее, 1 декабря, в эфире телеканала телеведущий Алексей Коростелев сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».
После этого журналиста уволили с работы, а Латвия инициировала процесс отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала.
«Дождь» получил лицензию на трансляцию в Латвии 6 июня. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам телеканала «Дождь» 1 марта.