Реклама
Прямой эфир
Авто
На заводе «Москвич» до конца 2022 года соберут 200 электромобилей
Мир
В Китае высмеяли слова Макрона о глазах Путина
Общество
Демонтаж стел крупного воинского мемориала начался в Литве
Политика
Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности РФ
Мир
Французы восхитились видео с Путиным за рулем авто на Крымском мосту
Политика
Ушаков заявил об отсутствии реальных шагов от Макрона для диалога с Путиным
Мир
Ливни затопили несколько населенных пунктов в Португалии
Мир
Путин обсудил с Жапаровым двустороннюю повестку
Армия
Шойгу заявил о значительном уроне ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях
Происшествия
Площадь пожара на аэродроме под Курском составила 500 кв. м
Общество
ФСБ РФ попросила суд арестовать вице-премьера Украины Верещук
Экономика
Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 14 октября

Захарова поделилась с США шпаргалкой с реакцией на запрет «Дождя» в Латвии

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала шпаргалку для западных стран по реакции на отзыв лицензии на вещание у телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») латвийским регулятором. Об этом дипломат написала 6 декабря в своем Telegram-канале.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Она привела цитаты заявление Госдепа США, Белого дома, НАТО о том, что в России преследуют «Дождь», а запрещать его работу плохо.

«Ничего не нужно заново придумывать, просто пусть вместо слова «Россия» вставят в свои же недавние заявления слово «Латвия», — подчеркнула представитель МИДа.

Первым Захарова привела совместное заявление правительств Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Украины, Великобритании и США от 28 октября 2021 года. В документе представители стран «глубоко озабочены» преследованием Москвой независимых журналистов и СМИ, в том числе и телеканала «Дождь».

Также официальный представитель МИД напомнила, что представитель Белого дома Джейн Псаки весной 2022 года заявила об «атаке Кремля» на свободу СМИ.

Утром 6 декабря в Латвии аннулировали лицензию телеканала «Дождь» на вещание. Решение вступит в силу в ночь на 8 декабря.

Ранее, 1 декабря, в эфире телеканала телеведущий Алексей Коростелев сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

После этого журналиста уволили с работы, а Латвия инициировала процесс отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала.

«Дождь» получил лицензию на трансляцию в Латвии 6 июня. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам телеканала «Дождь» 1 марта.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022