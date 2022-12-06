В Нижневартовске завершили поисковые работы после взрыва в жилом доме

Поисковые и аварийные работы на месте частичного обрушения дома в Нижневартовске завершены. Об этом 6 декабря в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова.

Она также подтвердила информацию о восьми погибших в результате трагедии, добавив, что в их числе четыре ребенка. По ее словам, глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днем траура.

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира вечером 4 декабря. Тогда сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших, из которых пятеро были госпитализированы. Позже число жертв выросло до восьми.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщили на следующий день в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО), в качестве основной версии рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона. Взрыв, по данным следствия, произошел во время монтажа газовой горелки к баллону.

Согласно новым версиям, о которых 5 декабря заявил источник «Известий», взрыв мог произойти и в результате механического повреждения баллона, например при неосторожной транспортировке или нарушении правил хранения.

В экстренных службах отметили, что эпицентр происшествия находился на втором этаже здания. При взрыве обрушились все пять этажей одного из подъездов. Также была угроза новых обрушений.

Всего в здании четыре подъезда, дом построили в 1974 году. До взрыва там проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.