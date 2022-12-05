В Германии назвали истинную причину отказа Украины от переговоров с Россией

Украина отвергает намеки Запада пойти на мирные переговоры с Россией, всячески пытаясь затянуть конфликт, так как имеет от этого выгоду. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил журналист Райнхард Лаутербах в материале для немецкого издания Junge Welt.

По его мнению, Киев не хочет мира, так как «живет за счет военного конфликта» и пытается извлечь из него как можно больше прибыли. Журналист отмечает, что украинская сторона в таких условиях получает оружие и деньги практически в неограниченном количестве.

«Их политикам всё равно, что украинцы мерзнут и голодают», — говорится в статье.

Автор также напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставить Москве гарантии безопасности. После этого глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил о новом условии для переговоров с РФ, которое заключается в добровольной сдаче Москвой своего ядерного оружия, напоминает «Газета.Ru».

«Кто заставит Россию сделать это? Даже США не готовы рисковать», — отметил журналист.

Ранее, 3 декабря, Макрон в беседе с телеканалом TF1 заявил о том, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. По его мнению, странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

До этого, 14 ноября, Макрон отмечал, что в ближайшее время необходимо увеличить дипломатические усилия для того, «чтобы стороны сели за стол переговоров». Прежде он призывал возобновить российско-украинский переговорный процесс на полях климатической конференции ООН в Египте 7 ноября.

12 ноября Арахамия предположил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом может возобновиться во второй половине 2023 года. Политик считает, что говорить о них можно тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах. По его мнению, в преддверии выборов кандидаты захотят продемонстрировать населению значимые достижения, например, в дипломатической сфере.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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