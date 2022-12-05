На АвтоВАЗе могут начать сборку иномарок

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов допустил возможность сборки на предприятии автомобилей из дружественных стран. Его слова приводит Forbes 5 декабря.

На АвтоВАЗе рассматривают возможность совместного производства автомобилей классов C и D на одной из своих площадок с партнерами из дружественных стран. Окончательных договоренностей еще нет, но Соколов уточнил, что речь идет только о техническом сотрудничестве, акционерами АвтоВАЗа привлеченные автокомпании в любом случае не станут.

«В качестве акционеров точно нет. Хотя бы потому, что по соглашению Renault имеет право на обратный выкуп акций, так называемый колл-опцион, в течение шести лет. А техническое партнерство, в принципе, возможно», — отметил глава предприятия Максим Максим Соколов.

1 декабря глава АвтоВАЗа рассказал, что планирует возобновить производство универсалов Lada Largus на производстве в 2023 году. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле 2022 года, когда была изготовлена партия из 1800 автомобилей. Еще одна партия универсалов будет выпущена заводом в декабре текущего года.

Кроме бензиновой версии модели на предприятии «Лада Ижевск» планируется выпустить опытную партию электрических фургонов Lada e-Largus. Как считают эксперты, в отличие от многих других проектов электромобилей, которые были презентованы в России, e-Largus является одним из высоколокализованных электрокаров.