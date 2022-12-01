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АвтоВАЗ возобновит производство Lada Largus в 2023 году

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Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
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АвтоВАЗ планирует возобновить производство универсалов Lada Largus в 2023 году, рассказал президент компании Максим Соколов. Точных сроков запуска машины он не уточнил, сообщило агентство «Автостат» 1 декабря.

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Производство Lada Largus в Тольятти периодически уходило в простой, начиная с апреля текущего года из-за дефицита комплектующих, вызванного логистическим кризисом.

Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле 2022 года, когда была изготовлена партия из 1800 автомобилей. Еще одна партия универсалов будет выпущена заводом в декабре текущего года.

По словам Соколова, в 2023 году на предприятии «Лада Ижевск» планируется выпустить опытную партию электрических фургонов Lada e-Largus.

Как считают эксперты, в отличие от многих других проектов электромобилей, которые были презентованы в России, e-Largus является одним из высоколокализованных электрокаров.

Ранее глава АвтоВАЗа говорил, что сроки серийного производства Lada e-Largus на заводе «Лада-Ижевск» во многом будут зависеть от потребностей рынка. Стоимость электрического фургона может быть выше на 20–30% автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

По оценке «Автостата», по итогам десяти месяцев 2022 года в России было куплено 11 687 универсалов Lada Largus, что на 63,8% меньше аналогичного периода 2021 года.

28 ноября на АвтоВАЗе сообщили, что намерены приступить к производству в январе 2023 года пяти моделей двух семейств, которые будут производить в 16 комплектациях и четырех цветах.

Lada Granta будет представлена на конвейере в январе 2023 года в виде седана, лифтбека и универсала Cross. Первые две модели будут производить в четырех комплектациях, версию Cross — в трех. Все машины будут иметь 90-сильный восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 л.

На производство внедорожника Lada Niva в январе 2023 года предусмотрено пять комплектаций: три для версии Travel и две для Legend. Традиционно у них будет один силовой агрегат объемом 1,7 л мощностью 80 л. с.

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