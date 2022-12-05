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Bloomberg узнало о планах ФРГ закупить 35 истребителей F-35

Bloomberg: Германия выделит $10,5 млрд на закупку 35 истребителей F-35
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Фото: Global Look Press/Tsgt. Richard Mekkri/Us Air
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Правительство Германии выделило $10,5 млрд на покупку 35 американских истребителей F-35A Lightning II. Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 5 декабря, со ссылкой на правительственный документ.

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Поставки по плану запланированы на период с 2026 по 2029 год. Согласно немецкому документу, как утверждается в статье, в стоимость входят ракеты класса «воздух — земля» и наземная инфраструктура.

Авторы напоминают, что Шольц пообещал в своем выступлении перед парламентом вскоре после начала конфликта на Украине, что Германия будет ежегодно инвестировать более 2% валового внутреннего продукта (ВВП) в оборону при поддержке специального фонда.

Министр обороны Кристин Ламбрехт, говорится в статье, недавно пересмотрела цель до 2% ВВП и заявила, что Берлин достигнет ее «в среднем за следующие пять лет».

F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения, разработанный американской фирмой «Локхид-Мартин».

Несколькими днями ранее, 1 декабря, Шольц заявил, что Вооруженные силы (ВС) ФРГ испытывают дефицит боеприпасов.

Ранее, 29 ноября, глава союза военнослужащих ФРГ и полковник бундесвера Андре Вюстнер сообщил, что в бундесвере царит нехватка практически всего, что требуется современной армии.

Днем ранее представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт заявил правительству ФРГ, что на фоне поставок вооружения на Украину и проблем с распределением бюджета не хватает боеприпасов, в перспективе власти хотят потратить €20 млрд из бюджета на восполнение дефицита.

В тот же месяце глава минобороны ФРГ отметила приближение страны к границам поставок вооружений.

Между тем Германия продолжает поставлять Украине вооружение. Так, 19 ноября стало известно, что Украина получила от Берлина 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, ранее обещанных украинской стороне. Как отмечалось, они используются для защиты украинской критической инфраструктуры. До этого, 12 октября, сообщалось, что немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T уже доставлена на Украину. Предполагается, что остальные три комплекса прибудут в страну в 2023 году.

Германия и другие западные страны усилили военную поддержку Киева после начала спецоперации России по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. При этом эксперты и представители этих государств уже констатируют истощение военных запасов. РФ в свою очередь многократно подчеркивала, что накачивание оружием Украины фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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