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ДТЭК сообщила о новой волне отключения света на Украине

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Фото: ТАСС/Александр Река
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В Киевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины, а также в части Донецкой Народной Республики, подконтрольной киевскому режиму, с 5 декабря вводятся отключения света. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщила компания ДТЭК, которая является самым крупным частным инвестором в украинскую энергетическую отрасль.

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«Киевская, Днепропетровская, Одесская области и Донецкая (часть, подконтрольная Киеву. — Ред.) с 5 декабря возвращаются к графикам стабилизационных отключений. Ситуация в энергосистеме остается сложной», — сказано в сообщении компании в Telegram-канале.

Ранее, 3 декабря, сообщалось об экстренных отключениях электричества, введенных в Киеве и Одесской области. 30 ноября стало известно, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины сохраняется вероятность применения аварийных и веерных графиков отключения электроэнергии.

По данным «Укрэнерго», дефицит мощности электроэнергии в стране составляет 27%. В компании также заверили, что до всех операторов системы распределения электроэнергии доведены лимиты потребления по каждой области Украины.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

Военные РФ начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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