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Захарова ответила на слова Нуланд об ударах по украинской энергосистеме

Представитель МИД РФ Захарова: больше энергетических объектов, чем уничтожили США, уничтожили только США и НАТО вместе
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Больше энергетических объектов, чем уничтожили США, уничтожили только США и НАТО вместе. Об этом в субботу, 3 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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Таким образом она прокомментировала высказывание замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что якобы из-за «жестких предупреждений» российская сторона отказалась от эскалации конфликта на Украине с помощью ядерного оружия и перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре страны.

Захарова напомнила о словах пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа в 1999 году о причинах бомбардировок Югославии, в том числе энергетической инфраструктуры.

«К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если [президент Югославии Слободан] Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё, что он должен сделать — принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», — приводятся слова Шиа в одном из предыдущих Telegram-постов, к которому отсылает представитель российского МИД.

Захарова также оценила слова Нуланд о причинах неприменения ядерного оружия Россией, указав на раздувание американской стороной темы ядерной угрозы от РФ.

«Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и «мозговые центры» раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую: якобы ядерный армагеддон не наступил из-за «жестких предупреждений» (а не потому, что никто по эту сторону границы его и не планировал). Российскую позицию о предотвращении ядерной войны мы неоднократно разъясняли, в частности, в недавнем заявлении, которое специально перевели для тех, кто в Госдепе, на их язык», — сказала Захарова.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

18 октября в МИД РФ заявили, что Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием. При этом отмечалось, что заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины вызывает серьезную озабоченность.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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