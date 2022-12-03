Лукашенко заявил о нежелании войны

Ни Минск, ни Москва не хотят военного конфликта, а Киев готовился к военным действиям еще при президенте Петре Порошенко. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу в субботу, 3 декабря.

«Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим», — сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТА.

Белорусский лидер напомнил о словах экс-президента Порошенко, который в разговоре с российскими пранкерами признал, что Минские соглашения на самом деле были нужны, чтобы выиграть время и укрепить при поддержке НАТО украинскую армию.

«Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты. Ну готовился, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию», — заключил белорусский президент.

Кроме того, Лукашенко заявил о том, что российские и белорусские военнослужащие в совместной военной группировке проходят подготовку как единая армия. Он добавил, что страны не стремились утаить этот факт. Белорусская сторона также напомнила о росте активности НАТО на границах союзного государства.

Ранее 3 декабря глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск. Он уже провел переговоры с главой оборонного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным. В рамках встречи глав двух ведомств был подписан протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

17 ноября стало известно, что Порошенко признался пранкерам Лексусу и Вовану, что не собирался выполнять Минские соглашения, а просто хотел оставаться у власти, пытаясь «заморозить конфликт» в Донбассе. По их словам, у бывшего украинского лидера есть своя концепция, по которой он хочет добиться мира не с помощью дипломатии, а еще большим вооружением Украины.

2 ноября Шойгу рассказал о том, что Москва и Минск проводят боевое слаживание региональной группировки войск на территории Белоруссии. Он отметил, что продолжает формироваться общее оборонное пространство. В частности, уже функционирует единая система ПВО.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные.