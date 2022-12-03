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Лукашенко рассказал о совместной подготовке российских и белорусских военных

Лукашенко: белорусские и российские военные проходят подготовку как единая армия
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что российские и белорусские военнослужащие в совместной военной группировке проходят подготовку как единая армия. Об этом 3 декабря сообщает БелТА.

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«Мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно», — отметил белорусский президент.

Лукашенко добавил, что в данный момент власти Белоруссии не наблюдают готовность стран Европы к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины.

«Если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. <…> Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться», — резюмировал глава Белоруссии.

Ранее 3 декабря глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры с главой оборонного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным. В рамках встречи глав двух ведомств был подписан протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

2 ноября Шойгу рассказал о том, что Москва и Минск проводят боевое слаживание региональной группировки войск на территории Белоруссии. Он отметил, что продолжает формироваться общее оборонное пространство. В частности, уже функционирует единая система ПВО.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные.

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