Еврокомиссия раскрыла подробности ценового потолка на нефть из России

Потолок цен на нефть из РФ не будет применяться 45 дней для судов стран G7, загрузившихся до 5 декабря, заявили 3 декабря в Еврокомиссии.

«G7 согласовала потолок цен на российскую нефть, Совет ЕС только что также параллельно утвердил это решение. Потолок будет установлен на уровне в $60 за баррель и будет регулируемым в соответствии с изменениями рынка. Потолок цен вступит в силу с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов. Будет действовать отсрочка в 45 дней для поставляемой морем российской нефти для судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января», — говорится в распространенных в субботу заявлении и разъяснительных документах Еврокомиссии.

Отмечается, что цена для нефтепродуктов будет финализирована позднее.

Кроме того, в ЕС пояснили, почему потолок цен на нефть РФ установлен на уровне 60$.

«Нынешний потолок цен в $60 ниже, чем та цена, за которую Россия продает нефть с учетом скидки», — сказал высокопоставленный европейский источник, отвечая в Брюсселе на вопрос журналистов о том, почему потолком стал именно такой уровень.

По его словам, необходимо учитывать волатильность рынков, при этом цены меняются ежедневно, поэтому механизм их регулирования гарантирует, что в любое время потолок цен будет ниже рыночной цены российской нефти.

2 декабря страны G7 и Австралии договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс. Блок остановился на отметке в $60, несмотря на то что страны Балтии и Польша настаивали на показателе в $30.

3 декабря заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал в беседе с «Известиями» о том, как введение потолка цен на российскую нефть отразится на мировом рынке. По словам специалиста, принятая мера даст ЕС возможность внести изменения в санкции и позволить своим компаниям перевозить российскую нефть, в случае если Россия, конечно, согласится ее продавать по установленной цене.

В свою очередь постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия прекратит поставлять нефть в страны Европы на фоне введения потолка цен.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет потолка цен на российскую нефть. Как будет организована работа, будет сообщено позднее, после анализа ситуации.

29 ноября обозреватель журнала The National Interest Мэтью Мэй заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может обернуться для Запада негативными последствиями, а также сменить расклад сил в экономическом противостоянии с Москвой. Кроме того, такая инициатива приведет к экономической многополярности, которая невыгодна США, отметил он.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.