Ульянов заявил о прекращении РФ поставок нефти в ЕС после введения потолка цен

Россия прекратит поставлять нефть в страны Европы на фоне введения Евросоюзом (ЕС) потолка цен. Об этом в субботу, 3 декабря, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен», — написал постпред в своем Telegram-канале

Кроме того, Ульянов сделал предположение о том, что ЕС вскоре «обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия».

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет потолка цен на российскую нефть. Как будет организована работа, будет сообщено позднее, после анализа ситуации.

2 декабря стало известно, что G7 и Австралии договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс. Блок остановился на отметке в $60, несмотря на то что страны Балтии и Польша настаивали на показателе в $30.

В субботу генеральный директор АНО «ННЦ Ансельм» Максим Канищев рассказал «Известиям», что договоренность о потолке цен на российскую нефть станет «дырявым потолком». Он обратил внимание, что на прошлой неделе нефть из России торговалась на уровне $48, а они установили потолок в $60.

В этот же день заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал в беседе с «Известиями» о том, как введение потолка цен на российскую нефть отразится на мировом рынке. По словам специалиста, принятая мера даст ЕС возможность внести изменения в санкции и позволить своим компаниям перевозить российскую нефть, в случае если Россия, конечно, согласится ее продавать по установленной цене.

29 ноября обозреватель журнала The National Interest Мэтью Мэй заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может обернуться для Запада негативными последствиями, а также сменить расклад сил в экономическом противостоянии с Москвой. Кроме того, такая инициатива приведет к экономической многополярности, которая невыгодна США, отметил он.

Еще в октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.