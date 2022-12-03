Британцы переходят на корм для животных и греют еду свечами из-за роста цен

Британцы едят корм для домашних животных и разогревают еду на свечах из-за высоких цен и энергетического кризиса. Об этом 2 декабря пишет газета The Independent.

Как отмечается в материале издания, из-за постоянного роста счетов многим британским семьям приходится делать трудный выбор между оплатой отопления и еды. В результате некоторые из них вынужденно идут на крайние меры.

«Я до сих пор в шоке от того, что одни доедают корм за домашними животными, а другие разогревают еду на свечах или на батарее», — приводит газета слова руководителя продовольственной программы из Кардиффа Марка Стида.

Стид, который занимается общественной деятельностью около 20 лет, отметил, что Кардифф — достаточно процветающий город, однако и здесь есть «неприемлемые очаги лишений».

«Людям недоплачивают, и они не могут себе позволить самое необходимое. Из-за инфляции цены растут, поэтому людям приходится экономить или попросту от чего-то отказываться. Они говорят, что всё свободное время отдают заработкам», — подчеркнул он.

В статье отмечается, что рост цен в Великобритании стал рекордным за последние 40 лет. Одновременно с этим заработная плата многих британцев не выросла.

Газета спрогнозировала падение средней покупательной способности британцев на 6,2% в ближайшие два года.

«Всё больше госслужащих, в частности учителей и работников здравоохранения, обращается к продовольственным программам, чтобы свести концы с концами», — говорится в статье.

29 ноября телеканал Sky News сообщал, что две трети британцев беспокоятся о том, что не смогут позволить себе рождественский ужин из-за растущих цен на продукты. Отмечалось, что стоимость традиционного рождественского ужина в Британии на конец октября составляла £7,5 на одного человека и продолжает расти.

При этом 38% британцев заявили, что, скорее всего, пропустят рождественский прием пищи, если у них возникнут непредвиденные расходы, такие как, например, сломанный бойлер.

Двумя днями ранее издание Observer написало, что британским учителям приходится подрабатывать из-за слишком высоких цен, вызванных кризисом. Уточнялось, что дополнительный заработок ищет каждый 10-й педагог. Чаще всего учителя подрабатывают репетиторством, в баре или такси.

Ранее, 30 октября, британская газета The Mail on Sunday сообщила о возможном повышении цен на продукты в Британии. Отмечалось, что в скором времени рост цен ожидается на хлеб и макаронные изделия. Кроме того, рекордно высокие счета за электроэнергию станут еще одним ударом по бюджету жителей страны. В материале также говорится о том, что страна рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни вследствие кризиса на энергетических рынках в Европе.

В конце сентября газета The Sun сообщила, что миллионы британцев вынуждены продавать свое имущество, чтобы оплачивать счета во время кризиса стоимости жизни.

Сложности в экономической сфере из-за роста цен на продукты, свет и тепло в Великобритании возникли в том числе на фоне антироссийских санкций и решения отказаться от энергоресурсов из РФ.