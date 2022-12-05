Распутанные мысли: новое лекарство от слабоумия готово к клиническим испытаниям

Новый препарат против деменции, созданный российскими учеными, улучшает память и другие мыслительные функции, подтвердили испытания на животных . На следующем этапе лекарство должно доказать свою эффективность в ходе клинических исследований на людях. Его действующее вещество стимулирует никотиновые рецепторы, ухудшение работы которых и вызывает слабоумие. Ученые многих стран мира пытаются создать средство с такими свойствами, однако до конца эта задача всё еще не решена. По словам экспертов, чтобы однозначно оценить препарат, нужно дождаться итогов испытаний на реальных пациентах, однако теоретически лекарство должно работать.

Никотиновый голод

Доклиническую стадию испытаний нового лекарства от деменции заканчивают ученые из Института биоорганической химии (ИБХ) РАН. Препарат , получивший название « Когниран», отличается от всех существующих средств против слабоумия, так как основан на новых принципах . Он содержит небольшую пептидную молекулу — составную часть белка человека Lynx1 — которая способна активировать нервные окончания в мозге (рецепторы), которые воспринимают никотин, и за счет этого улучшать когнитивные функции .

— Если активировать эти рецепторы, чтобы они чаще открывались и проводили больше ионов, то они, в свою очередь, увеличат эффективность нервной передачи и процессов формирования памяти в коре и и других частях головного мозга, и, как следствие, улучшится ментальная функция , — сказал руководитель лаборатории биоинженерии противоопухолевых препаратов и искусственных нейромодуляторов ИБХ РАН Захар Шенкарев.

Распутанные мысли Фото: Getty Images/ Andrew Brookes

Как пояснил ученый, часто нарушения умственных способностей у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями связаны с тем, что у больного начинают плохо работать альфа-7 никотиновые рецепторы . Например, при болезни Альцгеймера в нейронах происходит накопление амилоидов — скоплений неправильно свернутого белка. Они взаимодействуют с рецепторами и подавляют их работу, что нарушает передачу нервных импульсов и вызывает деменцию.

Обнаружив у человека белок, который может активировать никотиновые рецепторы, специалисты ИБХ РАН вырезали из него часть, отвечающую за этот эффект.

— Белок — это длинная цепь из отдельных звеньев — аминокислот. Если их менее 30, то это уже не белок, а пептид. Мы вырезали из белка Lynx1 пептид из 15 звеньев, отвечающий за взаимодействие с никотиновыми рецепторами, связали вместе концы этой цепочки для увеличения ее стабильности и получили наш «Когниран», — сказал Захар Шенкарев.

Терапевтический эффект лекарства был проверен на мышах с болезнью Альцгеймера. Так как эти животные в природе не страдают подобными заболеваниями, им специально привили несколько человеческих генов, включая ген амилоидного белка, из которого образуются амилоиды, вызывающие умственные нарушения. После приема препарата у трансгенных мышей улучшалась моторная и обонятельная память и другие ментальные функции . Также лекарство снизило у животных тревожность, поэтому вполне возможно, что его можно применять в качестве антидепрессанта, рассказали разработчики.

По их словам, сейчас за рубежом также пытаются вывести поколение новых лекарств, которые подавляют образование вредных скоплений амилоидов из амилоидного белка.

Распутанные мысли Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В России доклиническая стадия испытаний практически закончена. По словам специалистов, ИБХ РАН процесс клинических исследований займет от 5 до 10 лет. Конечно, новое лекарство не сможет полностью вылечить болезни Альцгеймера, но оно способно заметно облегчить состояние и повысить качество жизни пациентов.

Как говорят ученые, клинические испытания будут состоять из трех этапов. На первом будут участвовать всего два десятка человек. На втором число участников будет расширено. На третьем в испытаниях примут участие сотни пациентов , что позволит разработчикам окончательно доказать эффективность своего препарата.

По расчетам создателей лекарства, новый препарат вряд ли будет иметь негативные побочные действия. Рецепторы, на которые он направлен, кроме центральной нервной системы, содержатся в клетках некоторых тканей. Однако лекарство будут вводить пациенту через нос и оно попадет в мозг, не затрагивая другие органы, надеются ученые.

Надежный фундамент

Когнитивные расстройства — это сложная медицинская и социальная проблема, объясняет врач-психиатр, старший преподаватель кафедры основ клинического психоанализа Московского института психоанализа Константин Лемешко. По его словам, современные достижения психофармакологии позволяют лишь замедлить прогрессирующее течение деменции при болезни Альцгеймера.

Распутанные мысли Фото: Getty Images/ Siriporn Wongmanee / EyeEm

— Несмотря на то что окончательно причины происхождения этих расстройств так и не выяснены, врачи остро нуждаются в средствах терапии умственных нарушений . Зачастую независимо от причин психофармакотерапия становится крепким фундаментом, на котором в дальнейшем можно выстраивать процесс социальной реабилитации пациента,— сказал Константин Лемешко

Даже при наличии побочных реакций новое фармакологическое средство в умелых руках избавляет страдающего от недуга и способствует его восстановлению , добавил медик.

По мнению главного научный координатора по статистическому анализу данных и вопросам фармакотерапии МНОЦ нейропсихиатрии СамГМУ, Тимура Сюнякова, данные о противодействии «Когнирана» токсическому действию амилоида вызывают несомненный интерес. Это указывает на то, что препарат может быть активен у людей с болезнью Альцгеймера на ее ранних этапах, когда роль амилоида особенно важна.

Распутанные мысли Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Однако вызывает опасение, что препарат, вводимый через нос, будет способен достигнуть места своего действия в головном мозге человека, не подвергнувшись биодеградации (разрушение из-за воздействия организма. — «Известия»). Особенно с учетом того, что размеры головного мозга людей в несколько раз больше, чем у экспериментальных животных, — сказал Тимур Сюняков.