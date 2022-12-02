В Госдуме указали на «агонию» киевского режима

Депутат Госдумы Андрей Свинцов 2 декабря назвал «агонией киевского режима» планы украинских властей запретить на территории страны деятельность религиозных организаций, аффилированных с Россией.

«Это уже агония киевского режима. Они пытаются всеми возможными способами объяснить своим гражданам те последствия, которые наступили. Сначала они обвиняли русских, поэтому начали против них в Донбассе чудовищную операцию в 2014 году, потом они стали обвинять русский язык, что он каким-то образом разлагает украинскую государственность. Сейчас они считают, что религиозные организации негативно влияют», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Он назвал планы Киева «полным абсурдом» и добавил, что «во всех странах мира и в России тем более все конфессии, все религиозные течения, все мировые религии существуют абсолютно комфортно, взаимодействуют друг с другом».

«Я уверен, что это не даст никакого положительного эффекта ни правительству Украины, ни тем более гражданам Украины. Глупость эта недопустима. Мы все-таки рассчитываем на то, что в ближайшее время граждане Украины осознают абсолютную неприемлемость такого режима», — заключил Свинцов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны страны поручил правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о запрете деятельности аффилированных с Россией организаций.

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил о прямом вмешательстве украинских властей в церковные дела, а также подчеркнул, что в результате была образована «объединенная раскольническая церковь стамбульского прихода».

Как заявлял предстоятель Украинской православной церкви Филарет, «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда священнослужитель обвинил «новую церковь» в захвате храмов и заявил о создании собственного синода.

Позднее Русская православная церковь разорвала общение с Константинопольским патриархатом, а также с церквями, признание которыми раскольнической ПЦУ не было соборным и легитимным. Многие канонические православные церкви по всему миру не признали «новую церковь» Украины.