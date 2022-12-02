Пентагон заключил контракт на $430 млн на производство РСЗО HIMARS

Пентагон заключил с ведущим оборонным концерном Lockheed Martin контракт на сумму $430,9 млн на полномасштабное производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказала пресс-служба американского ведомства.

«Корпорация Lockheed Martin <...> получила контракт <...> на сумму $430 930 711 на полномасштабное производство HIMARS и предоставление сопутствующих услуг для поддержки оперативных нужд армии и различных иностранных партнеров, которым осуществляется продажа вооружений», — отмечается в заявлении.

М142 HIMARS — система на трехколесном шасси, выпуск которой стартовал в 1990-е годы. Концепция оружия сводится к скорости нанесения ударов и высокой точности, при этом установку нельзя отнести к категории высокоточного оружия. С HIMARS можно сопоставить российские ракетные системы залпового огня типа «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С», особенно с самыми совершенными корректируемыми ракетами последних поколений.

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