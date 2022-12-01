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США заключили контракт на $1,2 млрд на закупку комплексов NASAMS для Украины

Пентагон: США заключили контракт на $1,2 млрд на закупку ЗРК NASAMS для Украины
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Фото: commons.wikimedia.org/MKFI
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Власти США заключили с ведущей оборонной корпорацией Raytheon контракт на приобретение передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины, стоимость которого составила $1,2 млрд. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Пентагона.

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«Raytheon Co. получила контракт с фиксированной ценой на сумму $1 216 207 829 на закупку передовых ракетных систем класса «земля–воздух» (NASAMS), сопутствующего оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий на Украине», — отмечается в заявлении американского оборонного ведомства.

Первые поставки NASAMS украинской стороне от США датируются 1 июля. Ракетные системы представляют собой комплекс средней дальности, разработанный в 1990-е годы норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace совместно с Raytheon. Оружие модернизировали дважды, последний раз — в 2019 году. Обновленный образец рассчитан на применение новых ракет с увеличенной дальностью стрельбы AMRAAM-ER, а также ракет меньшей дальности AIX-9X-2 Sidewinder. Показатель по дальности с новой ракетой AMRAAM-ER+ в теории может достигать 80–100 км.

Однако 15 июля украинский министр обороны Алексей Резников не смог ответить на вопрос об эффективности ракетных систем. Тогда политик сослался на некомпетентность в данном вопросе. Примечательно, что США не уточняют, какой именно комплекс будет передан Украине. Как предполагается, это будет NASAMS-2, который был принят на вооружение в 2006 году.

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