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Украинский пленный рассказал об использовании Starlink для личных звонков

Украинский пленный Лазаренко: сеть Starlink используется для личных звонков
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Lyashonok
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Украинские боевики используют интернет-сервис Starlink американского предпринимателя Илона Маска как для военных нужд, так и для личных звонков и сообщений в соцсетях. Об этом рассказал украинский пленный 113-й отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко в пятницу, 2 декабря.

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«Командира попросил — 10–20 минут тебе дают [для выхода в интернет]. Набегут 20-30 человек, и трафик совсем упал. Скорость [спутникового интернета] в целом терпимая. Позвонить по видеосвязи матери, зайти в ТikTok там, листаешь всякую фигню», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Ранее, 22 ноября, обозреватель Foreign Policy Риши Айенгар заявил, что чрезмерная зависимость Киева от Starlink может угрожать безопасности Украины. Он напомнил, что работа спутниковой интернет-сети зависит от финансирования. Однако за функционирование сервиса платит не Украина, что очень нестабильно.

Как 4 ноября сообщил телеканал CNN, на Украине перестали работать 1300 терминалов Starlink из-за неоплаты. При этом отключение станций стало проблемой для украинских военных, так как аппараты обеспечивали националистов связью.

До этого, 13 октября, компания SpaceX заявляла, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Спустя два дня Маск заявил, что все-таки продолжит безвозмездно финансировать работу терминалов.

20 июля американский начальник отдела космических операций, генерал Джон Рэймонд сообщил, что Starlink обеспечила важную линию связи для ВСУ. Также генерал добавил, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями.

О работе не Украине Starlink американский предприниматель Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с Маском о поставке очередной партии устройств.

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