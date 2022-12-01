Украина попросила Запад отменить суверенный иммунитет в отношении ЦБ РФ

Киев просит своих западных партнеров отменить действие международного принципа государственного иммунитета в отношении Центрального банка (ЦБ) РФ, чтобы украинская сторона смогла получить замороженные активы России. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в беседе с газетой Welt в четверг, 1 декабря.

По его словам, урон, нанесенный стране, огромен и властям необходимо для восстановления около €750 млрд.

Малюська поблагодарил своих партнеров за поддержку, но, по его мнению, Запад не в состоянии справиться с восстановлением Украины без использования для этого российских активов.

«Замороженные средства делятся на три категории, для каждой из которых существуют разные решения. К первой относятся российские государственные активы. Они защищены суверенным иммунитетом. Поэтому мы просим наших партнеров отменить суверенный иммунитет для российского Центрального банка. Это можно было бы узаконить с помощью международного договора», — добавил он.

Малюська отметил, что в случае положительного решения по этому вопросу в распоряжении Киева будет около €300 млрд.

Ранее в тот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что в Европейском союзе (ЕС) признали, что не могут конфисковать замороженные активы ЦБ РФ из-за действия международного принципа государственного иммунитета.

Накануне в МИД РФ предупредили об ответных мерах в случае конфискации активов РФ в ЕС.

18 ноября газета Politico написала, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд. Согласно внутреннему документу ЕК, большая часть из них находится в Бельгии — €50 млрд.

Ранее, 3 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что ЕС изучает возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины. Речь идет о части из около $300 млрд резервов Центробанка, замороженных ЕС, США и их союзниками после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Уточнялось, что обсуждение инициативы проводится по предложению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

До этого, 29 октября, еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные российские резервы объемом €300 млрд можно сохранять в качестве гарантии участия Москвы в восстановлении Украины. Он также рассказал, что в рамках санкций в Евросоюзе (ЕС) «было заморожено имущество 90 человек, свыше €17 млрд в семи государствах, €2,2 млрд из них — в Германии».

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит отстаивать свои права и интересы в вопросе использования замороженных российских золотовалютных резервов для Украины.

Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил $612,9 млрд: $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до $38 млрд.