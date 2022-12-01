Боксер Исмаилов назвал Шлеменко опасным противником

Российский боец ММА Александр Шлеменко является очень опасным и серьезным на ринге. Такое мнение высказал его соперник Магомед Исмаилов в четверг, 1 декабря.

Исмаилов отметил, что сделает всё для победы. При этом он не видит у противника слабых сторон, когда представляет бой.

«Я представляю, только я такой Саше там джеб кинул и мне сразу встречный залетает. Сам факт, что я хочу представить наоборот, мне тяжело дается. Возможно, мое воображение держит меня на фокусе, то есть в моем воображении у Саши нету слабых сторон. Возможно, они есть в жизни, но в моем воображении нет», — поделился он в беседе с «Известиями».

Ранее, 29 ноября, Шлеменко назвал руки Исмаилова самым опасным оружием бойца. Он также заявил, что готовился к бою с соперником даже больше, чем было нужно.

При этом Исмаилов 28 ноября рассказал, что самой слабой стороной Шлеменко является борьба. Он уверен, что Шлеменко не удастся его повалить, чтобы перевести поединок в партер.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

30 ноября Шлеменко провел открытую тренировку перед предстоящим турниром RCC, где он сразится с бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым. Боец отработал тактику с помощью нескольких спарринг-партнеров.

Тогда же лига смешанных единоборств RCC показала пояс, за который сойдутся в поединке Шлеменко и Исмаилов. На кожаном поясе с многоуровневой гравировкой изображены медведь и тигр, выполненные из меди, а также шторм и горы. Кроме того, он украшен 980 кристаллами Swarovski на логотипе RCC.