Шлеменко назвал главную угрозу в поединке с Исмаиловым

Самым опасным оружием бойца Магомеда Исмаилова являются его руки. Об этом 29 ноября заявил его соперник по суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Александр Шлеменко.

«Самая главная угроза — он хорошо бьет руками. Он это доказал не только в ММА. И он еще выступал по боксу. И на РЕН ТВ выступал по боксу, и против боксеров, и очень хорошо дрался. Также у него очень хорошая базовая борьба, поэтому он опасен как на земле, так и в стойке. Наверное, опаснее его тяжело найти бойца», — рассказал он «Известиям».

Шлеменко также заявил, что готовился к бою с Исмаиловым даже больше, чем было нужно.

При этом Исмаилов накануне рассказал, что самой слабой стороной Шлеменко является борьба. Он уверен, что Шлеменко не удастся его повалить, чтобы перевести поединок в партер.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

27 ноября боец MMA, бывший чемпион организаций WFCA и ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров спрогнозировал исход предстоящего поединка. Гончаров отметил, что Шлеменко предстоит тяжелый бой, поскольку Исмаилов является более универсальным бойцом.