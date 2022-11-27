Боец MMA Гончаров рассказал о преимуществе Исмаилова перед Шлеменко

Боец MMA, бывший чемпион организаций WFCA и ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров спрогнозировал исход предстоящего поединка между российскими бойцами Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко. Своим мнением он поделился с «Известиями» в воскресенье, 27 ноября.

Гончаров отметил, что Шлеменко предстоит тяжелый бой, поскольку Исмаилов является более универсальным бойцом.

«Исмаилов очень хорошо борется, в последнее время добавил в стойке, боксирует, проводит поединки по боксу. Так что, я думаю, Магомед в принципе не будет уступать в стойке Александру», — сказал он.

Он добавил, что Шлеменко в свою очередь обладает богатым арсеналом ударов.

«У него хорошая стойка, нестандартные удары с разворота, бэкфисты, удары ногами с разворота. То есть он неудобный, нестандартный боец, но опять же борьбы у него нет», — заметил Гончаров.

Говоря о прогнозах на исход поединка, спортсмен сказал, что отдает предпочтение Исмаилову.

«На мой взгляд, скорее всего, 70 на 30% — фаворит Магомед Исмаилов. Но в целом я буду болеть больше за хороший бой», — заключил Гончаров.

Днем ранее боксер Дмитрий Кудряшов также поделился ожиданиями от противостояния Исмаилова и Шлеменко. Он отметил, что удары Шлеменко по корпусу станут для Магомеда Исмаилова настоящим испытанием. При этом Шлеменко, по его мнению, будет стараться удерживать бой в стойке.

25 ноября боксер и депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, что Исмаилов стал лучше в боксерском плане. Однако поединок со Шлеменко будет проходить по правилам ММА, подчеркнул политик, поэтому Исмаилову нужно будет применять все приемы смешанных единоборств, которые есть у него в арсенале.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится 3 декабря на турнире RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».