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Кудряшов поделился ожиданиями от противостояния Исмаилова и Шлеменко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Удары Александра Шлеменко по корпусу станут для Магомеда Исмаилова настоящим испытанием. Об этом 26 ноября в беседе с «Известиями» заявил боксер Дмитрий Кудряшов.

Поединок состоится 3 декабря на турнире RCC 13 в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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«Мы знаем, что часто у Магомеда проблемы с выносливостью, особенно на фоне сгонки веса, потому как поединок, как я понимаю, пройдет в 84 кг, и здесь именно физические кондиции будут иметь решающее значение. Сможет ли Магомед после этих ударов в корпус себя хорошо и уверенно чувствовать», — сказал Кудряшов.

При этом Шлеменко, по его мнению, будет стараться удерживать бой в стойке.

Магомед Исмаилов прибавил в ударной технике за счет своих выступлений в боксе, в то время как для Шлеменко не станет проблемой начать обмен ударами с оппонентом, отметил Кудряшов. Он добавил, что многое будет зависеть от физических кондиций Исмаилова, который не всегда выдерживает всю дистанцию.

Накануне боксер и депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, что Исмаилов стал лучше в боксерском плане. Однако поединок с Шлеменко будет проходить по правилам ММА, подчеркнул политик.

Бой в прямом эфире можно будет увидеть 3 декабря на телеканале РЕН ТВ. Соглавным поединком станет встреча полутяжеловесов Ивана Штыркова и Асылжана Бахытжанулы.

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