Валуев назвал преимущество Исмаилова в предстоящем бою с Шлеменко

Боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев 25 ноября поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

«Хороший бой будет. Давно уже старались бойцы, Магомед уже бросил вызов Александру, а Шлеменко ответил «да». Это будет очень интересно. Исмаилов дрался с сербом Иличем, который у Шлеменко выиграл. Магомед Иличу отомстил», — отметил Валуев.

По его словам, Исмаилов стал лучше в боксерском плане. Однако Валуев подчеркнул, что поединок с Шлеменко будет проходить по правилам ММА.

«Магомед, помимо боксерских навыков, в своем лагере наверняка вспоминал все приемы смешанных единоборств», — сказал он.

Накануне боец ММA Александр Шлеменко поделился своими ожиданиями перед поединком против Магомеда Исмаилова. Он собирается навязать ему свой темп, чтобы соперник быстрее устал.

В этот же день министр спорта России Олег Матыцин сообщил «Известиям», что будет с интересом следить за боем Исмаилова и Шлеменко. Он отметил, что ему всегда интересно смотреть противоборство разных соперников, которые уважают друг друга и готовы в равной борьбе продемонстрировать свое мастерство.

23 ноября российский боец UFC Алексей Олейник назвал поединок Исмаилова и Шлеменко в рамках турнира RCC 13 противостоянием представителей разных школ. По его словам, сейчас именно Шлеменко и Исмаилова можно назвать самыми известными российскими спортсменами в смешанных единоборствах.

Кроме того, боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов 22 ноября заявил, что Исмаилов победит Шлеменко на турнире RCC 13. Шлеменко, по его словам, действует однообразно, поэтому его можно просчитать.

Бой пройдет 3 декабря в Екатеринбурге на арене «Уралец». В главном бою сойдутся Иван Штырков и Асылжан Бакытжанулы. Телеканал РЕН ТВ покажет поединки в прямом эфире.