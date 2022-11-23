Олейник назвал поединок Исмаилова и Шлеменко противостоянием разных школ

Российский боец UFC Алексей Олейник 23 ноября в беседе с «Известиями» назвал поединок ММА Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко в рамках турнира RCC 13 противостоянием представителей разных школ.

«С ребятами я хорошо знаком. У каждого из них свой стиль жизни, своя аудитория и свой стиль реализации себя в обществе. У Саши спокойный прямолинейный стиль, а у Магомеда — в чем-то игривый и задорный иногда. Это две разные школы, они мне обе импонируют», — сказал он.

Олейник отметил, что очень хорошо относится и к Шлеменко, и к Исмаилову.

По его словам, сейчас именно Шлеменко и Исмаилова можно назвать самыми известными российскими спортсменами в смешанных единоборствах.

Ранее, 22 ноября, боец смешанных единоборств (MMA) Вагаб Вагабов заявил, что Исмаилов победит Шлеменко на турнире RCC 13. Шлеменко, по его словам, действует однообразно, поэтому его можно просчитать. Кроме того, как считает Вагабов, Исмаилов — неудобный соперник для Шлеменко, так как он более быстрый в своем весе.

В тот же день дрессировщик Эдгард Запашный также сказал, что верит в победу Исмаилова в поединке со Шлеменко. Он отметил, что Шлеменко хороший и дисциплинированный боец, но шансов у Исмаилова в предстоящем поединке больше.

Турнир RCC 13, где встретятся Исмаилов и Шлеменко, пройдет 3 декабря в Екатеринбурге на арене «Уралец». В соглавном бою сойдутся Иван Штырков и Асылжан Бакытжанулы. Телеканал РЕН ТВ покажет поединки в прямом эфире.