Запашный предрек победу Исмаилову в бою со Шлеменко

Дрессировщик Эдгард Запашный в разговоре с «Известиям» 22 ноября предрек Магомеду Исмаилову победу в поединке с Александром Шлеменко.

Он отметил, что Шлеменко хороший и дисциплинированный боец, но шансов у Исмаилова в предстоящем поединке больше.

«В целом, он (Шлеменко. — Ред.) мне сильно импонирует, но Мага в хорошей форме. Он крепкий, бьющий, физически сильнее Шлеменко. Я бы поставил на Магомеда», — заявил Запашный.

Турнир пройдет 3 декабря в Екатеринбурге на арене «Уралец». В соглавном бою встретятся Иван Штырков и Асылжан Бакытжанулы. Телеканал «РЕН ТВ» покажет поединки в прямом эфире.