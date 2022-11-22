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Боец MMA Вагабов предрек победу Исмаилову в поединке против Шлеменко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец ММА Вагаб Вагабов в разговоре с «Известиями» 22 ноября заявил, что Магомед Исмаилов победит Александра Шлеменко в поединке в рамках турнира RCC 13.

Шлеменко, по словам Вагабова, действует однообразно, поэтому его можно просчитать.

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«Магомед — мой близкий друг. Сегодня он на голову сильнее, чем его оппонент. В борьбе, само собой, он на две головы выше», — сказал Вагабов.

Кроме того, как считает Вагабов, Исмаилов — неудобный соперник для Шлеменко, так как он более быстрый в своем весе.

Ранее в этот же день дрессировщик Эдгард Запашный также заявил, что верит в победу Исмаилова в поединке со Шлеменко.

Турнир RCC 13, где встретятся Исмаилов и Вагабов, пройдет 3 декабря в Екатеринбурге на арене «Уралец». В соглавном бою сойдутся Иван Штырков и Асылжан Бакытжанулы. Телеканал РЕН ТВ покажет поединки в прямом эфире.

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