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Своими ногами: как Владимир Минеев разрывал в кикбоксинге

Топ-5 самых самых зрелищных боев титулованного россиянина до перехода в MMA
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Очередной вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 18 ноября. В главном поединке сойдутся Владимир Минеев и Фернандо Родригес. Бразилец пусть и менее титулованный боец, чем россиянин, но весит более чем на 20 кг больше. Такая существенная разница может сыграть решающую роль. К тому же схватка будет проходить по правилам кикбоксинга. Минеев же давно переключился на MMA, хотя и проведет свой второй поединок по кикбоксингу за два месяца. Перед победой над боснийцем Эрко Джуном в середине сентября он не выступал в этом виде единоборств с 2014-го. Но его кикбоксерская карьера была интересной и богатой на горячие схватки. «Известия» выбрали пять самых ярких боев Владимира Минеева.

Зелинский

В декабре 2009-го Владимир проводил четвертый поединок в профессионалах. Соперником был белорус Сергей Зелинский, кикбоксеры бились за вакантный титул чемпиона мира WAKO Pro K-1 в первом тяжелом весе (до 94,2 кг). 19-летний Минеев оказался ниже Зелинского на 8 см — тот на фоне Владимира выглядел гигантом. При этом Владимир был более титулованным бойцом — уже успел стать двукратным чемпионом России и взять золото ЧЕ.

Зелинский работал первым номером, много атаковал, пытался застать Минеева врасплох, но ничего не получалось. Владимир находил противоядие от всех выпадов оппонента. А когда тот выбросил фронт-кик в корпус, Минеев ответил контратакой — левым хуком. Удар прилетел прямо в челюсть Зелинскому, боец рухнул на канвас.

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Поединок Минеева с Зелинским в декабре 2009 года
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Нарджисс

Минеев стал ценным активом Fight Nights еще до перехода в ММА — когда промоушен организовывал поединки по кикбоксингу. На турнире «Битва чемпионов – 3» в марте 2011-го Владимир встретился с марокканцем Абдесламом Нарджиссом, а за схваткой наблюдали Влад Топалов, Сергей Зверев, Доминик Джокер и другие знаменитости.

31-летний Нарджисс в красно-зеленых трусах внешне напоминал Сирила Гана, болеющего за «Локомотив». Минеев стоял в углу в традиционных для муай-тай повязках на бицепсе в цветах российского флага. Владимир весь первый раунд перебивал Нарджисса, который выглядел намного медленнее. Во втором же марокканец активизировался, стал навязывать Минееву рубку и жестоко поплатился. За минуту до конца раунда Минеев выбросил красивый хай-кик с разворота, который прилетел точно в голову африканцу — тот упал, но затем всё же смог продолжить бой. Однако Владимир сразу отправил Нарджисса во второй нокдаун правым сбоку. Абдеслам уже еле стоял, но всё равно поднял руки, показав, что готов продолжать. Он снова полез в рубку — и Минеев быстро уронил его в третий раз.

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Фото: superkarate.ru
Владимир Минеев и Абдеслам Нарджисс

Радефф

8 марта 2012-го состоялся турнир Fight Nights «Битва под Москвой – 6», где Владимир встретился с французским ветераном Дэвидом Радеффом. Тот всерьез полагал, что опыт поможет ему справиться с молодым, более классным соперником. Радефф пытался вывести Минеева из себя — кривлялся в ринге и что-то говорил Владимиру. Несмотря на это, первый раунд россиянин забрал. Минеев полностью перебил француза и во втором отрезке. Лучшее, что мог сделать Радефф, — уходить от ударов. Но в третьем раунде не получалось и это: Владимир стал действовать агрессивнее и организовал оппоненту два нокдауна. Когда француз с трудом стоял на ногах, а Минеев забивал его в углу, судья остановил бой.

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Фото: fightnights.ru
Поединок с Дэвидом Радеффом

Блокланд

Спустя год в Fight Nights приурочили турнир «Битва под Москвой – 10» не к женскому дню, а к мужскому. 23 февраля Минеев встретился с нидерландцем Риваньо Блокландом. Соперник был выше ростом, но без больших регалий — вряд ли к таким можно отнести золото чемпионата Дании по боксу.

В первом раунде Риваньо оказался на настиле после комбинации Владимира, закончившейся мидл-киком в корпус. Он, правда, встал, но после этого чувствовал себя совсем беспомощно, пытаясь спрятаться от ударов Минеева в клинче.

А закончилось всё в начале второго отрезка после хлесткого левого сбоку — Блокланд сразу упал лицом вперед. А поднялся уже после того, как судья начал обратный отсчет. Казалось, парень готов продолжать, но он недостаточно высоко поднял руки, поэтому рефери остановил бой. В любом случае шансов у Риваньо в этом поединке практически не было.

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Фото: superkarate.ru
Поединок с Риваньо Блокландом

Чобану

Последний бой в прошлом десятилетии (31 октября 2014-го) по правилам кикбоксинга Минеев провел на турнире «Новый поток» против румынского бойца Себастьяна Чобану. В первом раунде Владимир действовал от соперника, больше оборонялся, но всё равно сумел уложить того на настил в результате своевременного попадания лоу-киком.

Второй отрезок начался с жесткого размена, итогом которого стало попадание от Минеева апперкотом справа. Чобану упал, но без проблем продолжил схватку. Возможно, Владимиру не понравилось, что он не смог срубить румына таким мощным выстрелом. Поэтому россиянин набросился на него и принялся осыпать всеми возможными ударами. Чобану не знал, что делать, и засел в глухую оборону. Судья наблюдал за избиением, но понял, что долго так продолжаться не может, и остановил поединок.

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Фото: fea.md
Себастьян Чобану

Основной кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»:

Владимир Минеев (Россия) – Фернандо Родригес (Бразилия)

Ислам Муртазаев (Россия) – Ахмет Килич (Турция)

Александр Гельвих (Россия) – Денис Бурматов (Россия)

Александр Стецуренко (Россия) – Адос Сантибеков (Казахстан).

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