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Матыцин поделился ожиданием от боя Исмаилова и Шлеменко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министр спорта России Олег Матыцин 24 ноября сообщил «Известиям», что будет с интересом следить за боем Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко, которые встретятся 3 декабря в Екатеринбурге.

«Мне всегда интересно смотреть противоборство разных соперников, которые уважают друг друга и готовы в равной борьбе продемонстрировать свое мастерство. Буду с интересом следить за подготовкой и боем», — поделился министр.

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Накануне глава Республики Калмыкия, многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков в беседе с «Известиями» назвал братским боем предстоящий поединок между Исмаиловым и Шлеменко. По словам Хасикова, прогноз на бой дать сложно, но это будет «очень яркая история».

В этот же день российский боец UFC Алексей Олейник назвал поединок Исмаилова и Шлеменко в рамках турнира RCC 13 противостоянием представителей разных школ. По его словам, сейчас именно Шлеменко и Исмаилова можно назвать самыми известными российскими спортсменами в смешанных единоборствах.

22 ноября боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов заявил, что Исмаилов победит Шлеменко на турнире RCC 13. Шлеменко, по его словам, действует однообразно, поэтому его можно просчитать.

Бой пройдет 3 декабря в Екатеринбурге на арене «Уралец». В главном бою сойдутся Иван Штырков и Асылжан Бакытжанулы. Телеканал РЕН ТВ покажет поединки в прямом эфире.

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