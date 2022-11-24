Реклама
Прямой эфир
Экономика
Первый самолет МС-21 получил ливрею авиакомпании «Россия»
Мир
Республика Сербская намерена не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
Общество
Энергоснабжение в Нижегородской области после непогоды восстановят до конца дня
Общество
Дорожные знаки для электросамокатов появятся в Москве в 2023 году
Мир
В Одессе не удалось запустить большинство котельных
Мир
В Киеве восстановили водоснабжение
Интернет
Путин поручил обеспечить внедрение искусственного интеллекта во все сферы
Недвижимость
В России выросло число инвестировавших во вторичное жилье
Мир
МИД указал на блокировку Латвией отправки удобрений РФ в бедные страны
Общество
Мишустин рассказал о готовности субъектов России к зиме
Мир
В Шотландии закрылись почти все школы из-за забастовки педагогов
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Сюжет:

Шлеменко поделился ожиданиями перед боем с Исмаиловым

Шлеменко перед боем с Исмаиловым заявил, что хочет, чтобы он не протянул трех раундов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец ММA Александр Шлеменко 24 ноября поделился своими ожиданиями перед поединком против Магомеда Исмаилова.

«Я хочу навязать ему темп с самого начала, чтобы еще быстрее устал, чтобы он трех раундов не дотянул. Как работать с этим напором? Да легко. Контрактовать, встречать», — сказал Шлеменко.

Своими ногами: как Владимир Минеев разрывал в кикбоксинге
Топ-5 самых самых зрелищных боев титулованного россиянина до перехода в MMA

Кроме того, спортсмен охарактеризовал Исмаилова как очень сильного и разностороннего соперника, очень обученного для ММА.

«Он неудобный соперник — левша, еще и борец вдобавок. Поэтому очень хороший, очень опасный боец», — сказал Шлеменко.

Ранее в этот же день министр спорта России Олег Матыцин сообщил «Известиям», что будет с интересом следить за боем Исмаилова и Шлеменко. Он отметил, что ему всегда интересно смотреть противоборство разных соперников, которые уважают друг друга и готовы в равной борьбе продемонстрировать свое мастерство.

23 ноября российский боец UFC Алексей Олейник назвал поединок Исмаилова и Шлеменко в рамках турнира RCC 13 противостоянием представителей разных школ. По его словам, сейчас именно Шлеменко и Исмаилова можно назвать самыми известными российскими спортсменами в смешанных единоборствах.

Днем ранее боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов заявил, что Исмаилов победит Шлеменко на турнире RCC 13. Шлеменко, по его словам, действует однообразно, поэтому его можно просчитать.

Бой пройдет 3 декабря в Екатеринбурге на арене «Уралец». В главном бою сойдутся Иван Штырков и Асылжан Бакытжанулы. Телеканал РЕН ТВ покажет поединки в прямом эфире.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022