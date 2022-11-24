Шлеменко поделился ожиданиями перед боем с Исмаиловым

Боец ММA Александр Шлеменко 24 ноября поделился своими ожиданиями перед поединком против Магомеда Исмаилова.

«Я хочу навязать ему темп с самого начала, чтобы еще быстрее устал, чтобы он трех раундов не дотянул. Как работать с этим напором? Да легко. Контрактовать, встречать», — сказал Шлеменко.

Кроме того, спортсмен охарактеризовал Исмаилова как очень сильного и разностороннего соперника, очень обученного для ММА.

«Он неудобный соперник — левша, еще и борец вдобавок. Поэтому очень хороший, очень опасный боец», — сказал Шлеменко.

Ранее в этот же день министр спорта России Олег Матыцин сообщил «Известиям», что будет с интересом следить за боем Исмаилова и Шлеменко. Он отметил, что ему всегда интересно смотреть противоборство разных соперников, которые уважают друг друга и готовы в равной борьбе продемонстрировать свое мастерство.

23 ноября российский боец UFC Алексей Олейник назвал поединок Исмаилова и Шлеменко в рамках турнира RCC 13 противостоянием представителей разных школ. По его словам, сейчас именно Шлеменко и Исмаилова можно назвать самыми известными российскими спортсменами в смешанных единоборствах.

Днем ранее боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов заявил, что Исмаилов победит Шлеменко на турнире RCC 13. Шлеменко, по его словам, действует однообразно, поэтому его можно просчитать.

Бой пройдет 3 декабря в Екатеринбурге на арене «Уралец». В главном бою сойдутся Иван Штырков и Асылжан Бакытжанулы. Телеканал РЕН ТВ покажет поединки в прямом эфире.