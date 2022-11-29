Титульный сбой: Шлеменко и Исмаилов размялись на словах

Турнир RCC 13 состоится 3 декабря в Екатеринбурге. В главном поединке встретятся Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. В со-главном событии Иван Штырков подерется с Аслыжаном Бахытжанулы, а в третьем по значимости бою Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) сразится с Михаилом Рагозиным. За пять дней до турнира состоялась большая пресс-конференция, на которой основные участники события поделились ожиданиями и устроили жаркий спор о том, кто из них достоин участия в титульном бое.

Длинная история

Поединок Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко был анонсирован еще в декабре 2021 года на турнире RCC 10 в Екатеринбурге. Тогда Исмаилов вышел в клетку, взял микрофон и вызвал Александра на бой. Только вот Шлеменко в зале не присутствовал, он вышел на связь с будущим соперником в привычном формате — через Zoom прямо из своего кабинета, и принял вызов.

Спортсмены обменивались колкостями в адрес друг друга в СМИ, но в клетку летом так и не вышли. Сначала бой перенесли с июля на август, а затем и на декабрь. В обоих случаях причиной переноса было то, что Исмаилов не успевал залечить травму колена.

Титульный сбой Боец Александр Шлеменко Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Это, наверное, самый сложный бой в [истории] RCC. Самый ожидаемый в прямом смысле и переносном. Год назад мы объявили об этом поединке, и только сейчас увидим это противостояние, – заявил на пресс-конференции 28 ноября президент RCC Николай Клименко.

Исмаилов год назад обещал устроить зарубу в стойке, кость в кость. По словам бойца, это предложение остается в силе.— Будем биться кость в кость, лоб в лоб, — обратился Исмаилов к журналистам. — Если Саша сейчас скажет: «Давай в стойке подеремся», то скорее всего, так и будет. Если он скажет: «Это ММА, как по кайфу, так и будем драться», так и подеремся. Считаю, что мой соперник хорош во всем, он от ног до головы — боец смешанных единоборств. Много борцов его валили, много ударников пытались справиться с ним. Та сторона, которую я мог бы назвать плюсом для меня — борьба.

Александр Шлеменко также похвалил своего оппонента, но журналисты больше интересовались его планами на будущее. Например, задали вопрос было бы интересно ему посмотреть бой Миши Рагозина против Шары Буллета. Ранее Шарабутдин говорил, что «хочет запрыгнуть в последний вагон и встретиться со Шлеменко».

— Ему не удалось запрыгнуть, как мы видим, — сказал Александр Шлеменко. — В другом вагоне пока едет. Конечно, интересно посмотреть.

— То, что я тут, это уже говорит о том, что я в этом поезде, — парировал Шара Буллет. — Собаки лают, караван идет, и мы с Магой 3 декабря закатим зрелище. Думаю, сибирско-кавказское дерби всем россиянам будет интересно посмотреть.

Титульный сбой Боец Владимир Минеев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Также Шлеменко задали вопрос о возможном бое с Владимиром Минеевым, который совсем недавно одержал уверенную победу над бразильцем Фернандо Родригесом.

— Интересен ли вам бой с ним? Пару лет назад я вас спрашивал о возможном бое с Исмаиловым, вы тогда сказали, что оба бойца вам неинтересны. Сейчас уже Исмаилов интересен. А интересен ли Минеев вне зависимости от результата предстоящего поединка?, — поинтересовался журналист.

— Все зависит от предстоящего поединка, — подчеркнул Шлеменко. — И что такое интерес? Интерес — это конкретное предложение, правильно? Нарисуйте мне этот интерес, пожалуйста. Тогда и будем обсуждать. Сейчас у меня бой с Магомедом 3 декабря. Зачем мне думать о Вове? Тем более он уходит на СВО, так ведь? Дай бог, чтобы он вернулся, здоровым, чтобы все у него было хорошо.

Споры за титул

Бой Исмаилова и Клименко продлится пять раундов. Многие считают, что это проблема для Магомеда. Сам он так не считает.

— Вы меня спросили, и у меня сомнения появились, — в шутливой форме ответил Исмаилов. — Когда на тебе клеймо не дышащего спортсмена, хочется заходить на пятираундовые поединки. Хочешь не кому-то что-то доказать, а себе доказать. Сейчас — тот самый момент, когда пора было принять пятираундовое противостояние. А Саша — парень дышащий. В последнем его противостоянии, где была ничья, Саша очень хорошо себя проявлял, хорошо дышал. Думаю, перед началом пятого раунда я поприветствую публику. Рассчитываю сделать это бодро.

Бойцам пообещали гонорары в размере $300 тыс., при этом выплаты будут производиться в рублях. Титул же на кону не стоит — и это странно.

Титульный сбой Бойцы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Мы это обсуждаем каждый год, я это все переношу и переношу, — сказал глава RCC Николай Клименко. — Так же и сейчас, наверное, мы это все перенесем на следующий год. Нужно подождать.

После этого бойцы устроили долгий и бескомпромиссный спор, кто же должен драться за титул.

— Я считаю, что настоящий пояс будет разыгран в нашем бою с Михаилом Рагозиным. Некоронованный чемпион тот, кто выиграет, – отрезал Шара Буллет.

— Нет, чемпион определится в нашем бою со Шлеменко, — продолжил спор Магомед Исмаилов. — Между вами претендент определится, вот такая ситуация.

— У тебя вообще первый бой в RCC, как [ты можешь драться] за титул? – впервые включился Рагозин.

— Ты говоришь, не может, а как же противостояние Петра Яна и Жозе Алдо? — присоединился к спору Шлеменко. — Человек два боя подряд проиграл и дрался за титул в лучшей организации мира, как говорят. Может быть такое или не может?