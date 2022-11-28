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Исмаилов рассказал о главном минусе Шлеменко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Боец MMA Магомед Исмаилов в понедельник, 28 ноября, назвал главный минус своего противника Александра Шлеменко.

«Много бойцов его (Шлеменко. — Ред.) валили, много ударников пыталось справиться с ним. У него куча поединков, куча побед. Не могу сказать, что он может взять и повалить меня, например, или кого-то повалить. Я считаю, это его слабая сторона — борьба. Я сейчас не говорю о защите от борьбы, о том, как он там себя чувствует, когда перешли в партер. Считаю, что борьба — это та сторона, которую я мог бы назвать легкой», — сказал Исмаилов «Известиям».

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При этом Исмаилов отметил, что ярко выраженных слабых сторон у Шлеменко нет.

«Это человек от ног до головы боец смешанных единоборств. Он, я считаю, хорош во всем. Я хочу победить человека, который хорош во всем», — подчеркнул Исмаилов.

Ранее в этот день Шлеменко, прилетев в Екатеринбург, где состоится поединок, выступил с обращением к Исмаилову. Он подчеркнул, что его противнику не долго осталось ждать боя. Также, по мнению бойца, это будет ответственный поединок для обоих спортсменов.

27 ноября боец MMA, бывший чемпион организаций WFCA и ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров спрогнозировал исход предстоящего поединка между Исмаиловым и Шлеменко. Гончаров отметил, что Шлеменко предстоит тяжелый бой, поскольку Исмаилов является более универсальным бойцом.

Двумя днями ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил «Известиям», что будет с интересом следить за боем Исмаилова и Шлеменко. Он отметил, что ему всегда интересно смотреть противоборство разных соперников, которые уважают друг друга и готовы в равной борьбе продемонстрировать свое мастерство.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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