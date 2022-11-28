Шлеменко обратился к Исмаилову после прилета в Екатеринбург

Боец MMA Александр Шлеменко 28 ноября прилетел в Екатеринбург, где 3 декабря сразится с Магомедом Исмаиловым на турнире RCC. По прибытии боец выступил с обращением к Исмаилову.

«Я прилетел. Дождешься скоро. Недолго ждать осталось», — сказал Шлеменко.

По мнению бойца, это будет ответственный поединок для обоих спортсменов.

«Ответственный поединок. Так долго ждали, а так быстро всё получилось. Надеюсь, что всё будет нормально», — сказал Шлеменко «Известиям».

27 ноября боец MMA, бывший чемпион организаций WFCA и ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров спрогнозировал исход предстоящего поединка между Исмаиловым и Шлеменко. Гончаров отметил, что Шлеменко предстоит тяжелый бой, поскольку Исмаилов является более универсальным бойцом.

Днем ранее боксер Дмитрий Кудряшов также поделился ожиданиями от противостояния Исмаилова и Шлеменко. Он отметил, что удары Шлеменко по корпусу станут для Исмаилова настоящим испытанием. При этом Шлеменко, по его мнению, будет стараться удерживать бой в стойке.

25 ноября боксер и депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, что Исмаилов стал лучше в боксерском плане. Однако поединок со Шлеменко будет проходить по правилам ММА, подчеркнул политик, поэтому Исмаилову нужно будет применять все приемы смешанных единоборств, которые есть у него в арсенале.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».