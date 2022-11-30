Шлеменко провел открытую тренировку перед боем с Исмаиловым

Российский боец ММА Александр Шлеменко в среду, 30 ноября, провел открытую тренировку перед предстоящим турниром RCC, где он сразится с бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым. Видео с тренировки есть в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, как Шлеменко быстро разогрелся перед тем, как приступить к оттачиванию ударов руками и ногами. Боец отработал тактику с помощью нескольких спарринг-партнеров.

Ранее в этот день лига смешанных единоборств RCC показала пояс, за который сойдутся в поединке Шлеменко и Исмаилов. На кожаном поясе с многоуровневой гравировкой изображены медведь и тигр, выполненные из меди, а также шторм и горы. Кроме того, он украшен 980 кристаллами Swarovski на логотипе RCC.

Накануне Шлеменко назвал руки Исмаилова самым опасным оружием бойца. Он также заявил, что готовился к бою с Исмаиловым даже больше, чем было нужно.

При этом Исмаилов 28 ноября рассказал, что самой слабой стороной Шлеменко является борьба. Он уверен, что Шлеменко не удастся его повалить, чтобы перевести поединок в партер.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

27 ноября боец MMA, бывший чемпион организаций WFCA и ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров спрогнозировал исход предстоящего поединка. Гончаров отметил, что Шлеменко предстоит тяжелый бой, поскольку Исмаилов является более универсальным бойцом.