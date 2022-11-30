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RCC показала пояс для победителя турнира Шлеменко — Исмаилов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Лига смешанных единоборств RCC в среду, 30 ноября, показала пояс, за который сойдутся в поединке бойцы MMA Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов.

Титульный сбой: Шлеменко и Исмаилов размялись на словах
Самый долгожданный бой года в смешанных единоборствах состоится в Екатеринбурге 3 декабря

Участники боя впервые увидели его в среду перед открытой тренировкой.

На кожаном поясе с многоуровневой гравировкой изображены медведь и тигр, выполненные из меди, а также шторм и горы. Кроме того, он украшен 980 кристаллами Swarovski на логотипе RCC.

«Настоящий шедевр от команды ювелиров и кожевников из Екатеринбурга», — отметили организаторы турнира.

Пояс был создан специально для предстоящего сражения.

Накануне Шлеменко назвал руки Исмаилова самым опасным оружием бойца. Он также заявил, что готовился к бою с Исмаиловым даже больше, чем было нужно.

При этом Исмаилов 28 ноября рассказал, что самой слабой стороной Шлеменко является борьба. Он уверен, что Шлеменко не удастся его повалить, чтобы перевести поединок в партер.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

27 ноября боец MMA, бывший чемпион организаций WFCA и ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров спрогнозировал исход предстоящего поединка. Гончаров отметил, что Шлеменко предстоит тяжелый бой, поскольку Исмаилов является более универсальным бойцом.

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