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По итогам года экономисты спрогнозировали спад ВВП на 3,6%

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Разброс мнений аналитиков относительно прогноза валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2022 году составляет несколько процентных пунктов: наиболее позитивный сценарий ожидают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» и Институте психолого-экономических исследований (сокращение показателя лишь на 2,5%), наиболее негативный — в группе компаний CMS (-6,5%). Среднее значение сокращения ВВП в 2022 году составляет 3,6%, следует из консенсус-прогноза «Известий».

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Взгляды экспертов на перспективы 2023 года расходятся более существенно. Так, в соответствии с негативным сценарием аналитического центра TeleTrade экономика РФ может сократиться на 6–8%. Наиболее позитивный сценарий, сделанный «Эксперт РА», предусматривает снижение по итогам 2023-го на 1,5–2% — в основном за счет стабилизации внутреннего потребления и сохранения достаточно высокого уровня госрасходов. При этом среднее значение для следующего года, по данным опрошенных «Известиями» аналитиков, составляет 3,3%.

В целом российская экономика оказалась более устойчивой к стрессу, чем ожидали западные политики, а высокие цены на нефть и газ помогли смягчить падение ВВП, рассказала «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Неопределенность ситуации, складывающейся в российской экономике в IV квартале 2022 года, остается по-прежнему высокой, подчеркнул финансовый аналитик CMS Владимир Сагалаев. Он добавил, что в это же время мировая экономика движется к рецессии, из-за чего мало шансов на быстрое и существенное и восстановление ВВП РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Не больше, а меньше: по итогам года экономисты прогнозируют спад ВВП на 3,6%»

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