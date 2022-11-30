В продуктовых магазинах Киева появилась дерусифицированная «Московская колбаса»

В продуктовых супермаркетах в столице Украины появилась «Киевская колбаса», которая раньше была «Московской». Об этом 30 ноября пишет «Политика Страны».

«В киевских супермаркетах появилась дерусифицированная «Московская колбаса». Теперь она называется Киевская», — сообщает издание.

Ранее, 24 ноября, на сайте президента Украины появилась петиция с предложением переименовать Россию в Московию. Петиция появилась на сайте днем в среду и к настоящему времени набрала около 50 голосов из 25 тыс., необходимых для рассмотрения украинским президентом Владимиром Зеленским.

До этого, в мае, на территории Украины начали переименовывать привычные продукты питания. Отмечается, что колбаса «Московская» получила название «Смерть москалям» (москалями националисты Украины называют русских людей. — Ред.), а название сыра «Российский» сменилось на «Антироссийский».

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди тогда прокомментировала изменение названий продуктов на Украине на антироссийские, назвав это симптомами кризисных процессов в обществе.

Процесс переименования на Украине коснулся не только продукции, но и улиц. Так, в Днепре изменили названия 20 связанных с Россией и СССР улиц, сообщалось 11 мая.

На Украине есть закон, принятый 16 января 2021 года, согласно которому работники супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания должны обслуживать посетителей исключительно на украинском языке.