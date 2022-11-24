Зеленскокому предложили переименовать Россию в Московию

На Украине предложили переименовать Россию в Московию. Соответствующая петиция была зарегистрирована 23 ноября на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

«Официально переименовать название «Россия» на «Московия». Заменить термин «русский» на «московский», «Российская Федерация» на «Московская Федерация», — сказано в обращении к президенту.

Петиция появилась на сайте днем в среду и к настоящему времени набрала около 50 голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения Зеленским.

До окончания срока сбора голосов, как указано на сайте офиса Зеленского, еще 92 дня.

Сомнительные идеи о переименовании России и исторических фактах звучат на Украине регулярно.

В январе глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил украинским депутатам переименовать Евросоюз в Священную Римскую империю, государство, существовавшее с X по XII век и объединявшее королевства Бургундия и Германия, а также ряд итальянских княжеств.

31 августа прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила переименовать Украину в Укрусь. Так она ответила на заявление советника офиса украинского президента Алексея Арестовича, который заявлял о необходимости сменить название страны на Русь-Украина.

15 ноября 2022 года сообщалось, что на Украине подали петицию о запрете въезда в страну гражданам России на 100 лет.

Подобная петиция была размещена на портале президента Украины в мае. Тогда автор предлагал запретить россиянам въезд в страну на 50 лет. Петиция набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тыс. голосов.

25 октября на сайте офиса президента Зеленского появилась петиция о переходе страны с кириллицы на латиницу. Авторы инициативы отметили, что, по их мнению, переход на латиницу сейчас является актуальным как никогда ранее вопросом.