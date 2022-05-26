В Совфеде прокомментировали антироссийские названия продуктов на Украине

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в четверг, 26 мая, прокомментировала изменение названий продуктов на Украине на антироссийские.

По словам сенатора, происходящее на Украине массовое изменение названий населенных пунктов, улиц и даже продуктов питания — лишь симптомы кризисных процессов в обществе.

«Градус политического, гуманитарного, социального, экономического кризиса на Украине достиг максимальной отметки. Украина больна, и таблетками с этой болезнью не справиться», — подчеркнула Ковитиди в беседе с «Известиями».

Сенатор отметила, что военная спецоперация, проводимая Россией, жизненно необходима, чтобы «спасти хотя бы то, что еще можно спасти в украинском обществе».

«Переименование на Украине колбасы «Московская» на «Смерть москалям» (москалями националисты Украины называют русских людей. — Ред.) — лишь малый эпизод, который мы легко переживем, главное сейчас — закончить начатое», — заключила Ковитиди.

Ранее в этот день стало известно, что на Украине колбаса «Московская» отныне носит название «Смерть москалям». Кроме того, на упаковке мясного продукта теперь красуется украинский флаг.

В Сумской области на смену сыру «Российский» пришел «Антироссийский». Хлеб «Белорусский» на Украине теперь называется «Атаманский», а пиво «Жигулевское» — «Венское».

Процесс переименования на Украине коснулся не только продукции, но и улиц. Так, в Днепре изменили названия 20 связанных с Россией и СССР улиц, сообщалось 11 мая.

25 апреля киевская городская государственная администрация предупреждала о планах переименовать почти 300 городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией.

На Украине есть закон, принятый 16 января 2021 года, согласно которому работники супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания должны обслуживать посетителей исключительно на украинском языке.