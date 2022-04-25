На Украине намерены переименовать связанные с РФ 300 объектов

Киевский городской совет собирает предложения касательно переименования почти 300 городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщила Киевская городская государственная администрация.

«Киевский городской совет собирает предложения касательно переименования 279 городских объектов (улиц, переулков, аллей, проспектов, шоссе, станций метрополитена), которые носят названия, связанные с Россией и Белоруссией», — приводит «РИА Новости» заявление Киевской городской государственной администрации.

В сообщении отмечается, что большая часть названий связана с городами указанных стран. При этом среди объектов есть и те, которые названы в честь писателей, художников и ученых.

Ранее, 11 апреля, уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь призвал отказаться от использования русского языка при наименовании городов и других населенных пунктов. По мнению омбудсмена, такой шаг необходим для укрепления самобытности и культурной независимости Украины.

В тот же день сообщалось, что на западе Украины, в Ужгороде, по решению местной администрации демонтировали памятник русскому писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

6 апреля депутаты Верховной рады подготовили законопроект, согласно которому на Украине будет запрещено присваивать связанные с Россией географические названия.

Новая волна переименований улиц и сноса памятников на Украине началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Москвой независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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