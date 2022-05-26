Украина начала менять названия продуктов на антироссийские

Украина занялась переименованием привычных названий продуктов питания, передает в четверг, 26 мая, местный телеканал «Интер».

Так, колбаса «Московская» отныне носит название «Смерть москалям» (москалями националисты Украины называют русских людей. — Ред.). Кроме того, на упаковке мясного продукта теперь красуется украинский флаг.

В Сумской области на смену сыру «Российский» пришел «Антироссийский». Хлеб «Белорусский» на Украине теперь называется «Атаманский», а пиво «Жигулевское» — «Венское».

Процесс переименования на Украине коснулся не только продукции, но и улиц. Так, в Днепре изменили названия 20 связанных с Россией и СССР улиц, сообщалось 11 мая.

25 апреля киевская городская государственная администрация предупреждала о планах переименовать почти 300 городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией.

На Украине есть закон, принятый 16 января 2021 года, согласно которому работники супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания должны обслуживать посетителей исключительно на украинском языке.