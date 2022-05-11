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В Днепре переименовали 20 связанных с Россией и СССР улиц

Мэр Днепра заявил о переименовании почти 20 улиц, связанных с историей России и СССР
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Фото: commons.wikimedia.org/Ferran Cornellà
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Власти украинского города Днепра переименовали почти 20 улиц, названных в честь деятелей России или как-либо связанных с российской историей и СССР. Об этом уведомило агентство «РБК-Украина», сославшись на выступление мэра населенного пункта Бориса Филатова в среду, 11 мая.

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По его мнению, город избавился от «имперских нарративов» в интересах местной общины. В частности, улица Баженова теперь улица Сурско-Литовская, улица Гвардейская — Посполитая, а улица Дежнева — Староигренская.

На Украине продолжают демонтировать памятники, так или иначе связанные с историей России и СССР.

Так, 10 мая в Днепре демонтировали памятник днепропетровским комсомольцам. Он был открыт на 90-летие создания единой комсомольской организации области.

6 мая власти Червонограда Львовской области по решению горсовета демонтируют три советских памятника, в том числе мемориальный комплекс «Вечный огонь».

26 апреля в Киеве завершили демонтаж скульптуры двух рабочих — украинца и русского, которая является одним из элементов Арки дружбы народов.

До этого, 17 апреля, в Харькове украинские националисты демонтировали памятник советскому полководцу Георгию Жукову.

Новая волна сноса и осквернений памятников на Украине и в некоторых странах Европы началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

После государственного переворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предполагающий демонтаж монументов и переименование топографических объектов, которые как-либо переплетаются с советской историей. На протяжении восьми лет украинские власти поменяли названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. Например, в 2016 году Днепропетровск превратился в Днепр.

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