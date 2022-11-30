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Румыния попросила Украину признать молдавский язык несуществующим

МИД Румынии: Бухарест снова призвал Киев признать, что молдавского языка не существует
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Фото: mae.ro
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Бухарест вновь призвал Киев признать, что молдавского языка не существует. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 ноября на сайте МИД Румынии

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Во вторник в Румынии прошла встреча главы ведомства Богдана Ауреску с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Обсуждалась ситуация с инфраструктурой на Украине, особенно энергетической. Румынская сторона заверила Киев в продолжении поддержки на всех уровнях, в том числе на отраслевом.

«Не менее важно, что министр Ауреску напомнил о неоднократных просьбах румынской стороны к украинской стороне признать отсутствие так называемого молдавского языка», — отметили в румынском внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Бухарест для участия во встрече глав МИД стран НАТО. Как заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг по ее итогам, союзники по НАТО договорились продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

В 2009 году Бухарест упростил получение гражданства для молдаван. Жителей Молдавии освободили от прохождения собеседования на знание румынского языка, истории страны и культурных традиций. Теперь румынский паспорт могут получить все, кто проживал на территории Молдавии до 1940 года (на тот момент Бессарабия, две трети которой приходятся на Молдавию, была частью Румынии), а также их потомки до третьего колена.

При этом молдаванам не нужно отказываться и от своего «основного» паспорта.

В апреле 2022 года бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ заявил о необходимости объединения страны с Румынией для защиты НАТО и Евросоюза от якобы имеющейся военной угрозы.

В том же месяце президент Молдавии Майя Санду подчеркнула, что объединение страны с Румынией возможно при поддержке этой инициативы населением. Но, по ее словам, в настоящее время народ не желает этих перемен.

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