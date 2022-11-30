В Париже появилось граффити с поглощающим деньги Зеленским

На одной из улиц Парижа польские художники нарисовали 3D-граффити с изображением президента Украины Владимира Зеленского, на котором он поглощает деньги и слитки золота. Они опубликовали работу 29 ноября в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Карикатура была создана 18 ноября.

«Привет, Франция. Отдай мне все свои деньги», — говорится в подписи к фотографии.

Ранее, в октябре, художники изобразили похожую карикатуру украинского лидера на улице Варшавы.

18 октября Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США, высмеял «умение» Зеленского просить деньги у западных стран. На картинке изображен улыбающийся президент Украины за рабочим столом. В подписи к ней сказано: «За прошлый месяц я заработал $40 млрд, работая из дома! Учитесь!»

Еще одну карикатуру сын 45-го американского президента опубликовал 14 мая. На представленном в соцсети фотоколлаже Зеленский представлен в образе стриптизерши, перед которой действующий глава Белого дома Джо Байден мечет денежные купюры.

25 ноября ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента Украины за «постоянное выпрашивание» материальной поддержки от США, назвав его коррумпированным диктатором. Ведущий возмутился тем, что экономика Соединенных Штатов Америки уходит на дно из-за помощи, оказываемой Киеву, объем которой, по его словам, на настоящий момент превысил $90 млрд.

В тот же день аналитик Fox News Тодд Вуд в эфире передачи Такера отметил, что власти Киева интересует только сохранение денежного потока из США. По мнению аналитика, средства, выделяемые США и их союзниками, не идут на помощь мирному населению. Он считает, что в конечном итоге деньги оказываются в офшорах киевских властей.

Глава Госдепа Энтони Блинкен 23 ноября сообщил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны. В этом же месяце сообщалось, что США уже предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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