Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший опубликовал фото украинского лидера Владимира Зеленского в образе стриптизерши. Соответствующая карикатура появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фотоколлаже голова Зеленского наложена на тело стриптизерши, танцующей в нижнем белье вокруг шеста, в то время, как американский лидер Джо Байден «осыпает» его долларовыми купюрами.

По словам Трампа-младшего, многомиллиардная помощь Украине со стороны США не обоснована, поскольку страна сама сталкивается с экономическими проблемами. Кроме того, считает он, большая часть оправленных на Украину денег достанется коррумпированным чиновникам.

«По крайней мере, семь долларов из них [одобренных конгрессом $40 млрд] пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное — откат <...> коррумпированным политикам», — выразил он свое мнение.

10 мая китайский портал Global Times опубликовал статью, в которой говорилось, что Белый дом использует украинский кризис в корыстных целях. По мнению китайских журналистов, затяжной конфликт на Украине служит двум стратегическим целям Вашингтона: помогает сдерживать Россию и рождает спрос на продукцию американского военно-промышленного комплекса.

2 мая бывший американский лидер Трамп заявил о том, что президент США Джо Байден причиняет Америке колоссальный вред. Он обвинил преемника в развязывании конфликта вокруг Украины и Донбасса и сказал, что даже «пять худших президентов США» не причиняли столько ущерба своими действиями. Днем ранее Трамп обвинил Байдена в «слабости и некомпетентности» из-за допуска ситуации в Донбассе.

23 апреля Трамп заявил, что Америка разваливается на части и «катится в ад», пока ее президент Джо Байден «мечется в растерянности» и «выполняет приказы пасхального кролика».