Сын Трампа высмеял умение Зеленского просить деньги у Запада

Дональд Трамп – младший, сын бывшего президента США, высмеял «умение» президента Украины Владимира Зеленского просить деньги у западных стран. Соответствующий мем он опубликовал в своем Telegram-канале 18 октября.

На картинке изображен улыбающийся украинский лидер за рабочим столом. В подписи к ней говорится: «За прошлый месяц я заработал $40 млрд, работая из дома! Учитесь!».

Еще одну карикатуру сын 45-го американского президента опубликовал 14 мая. На представленном в соцсети фотоколлаже Зеленский представлен в образе стриптизерши, перед которой действующий глава Белого дома Джо Байден мечет денежные купюры.

Ранее, 11 октября, российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с Андреем Ермаком, главой офиса президента Украины. Он рассказал, что финансовая поддержка Украины со стороны Вашингтона составляет около 70% от возможного объема, в то время как Лондон помогает Киеву на 100%.

2 октября сообщалось, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Того же в Вашингтоне ждут от Евросоюза (ЕС).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 сентября отметила, что объем американской финансовой помощи Украине скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Как рассказал один из собеседников агентства Bloombeg, США обсуждают с союзниками создание более регулярного механизма, который поможет сохранить экономику Украины на плаву.