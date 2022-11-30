Состоялся предновогодний паблик-ток редакции Super и ведущих премии «Новая Песня года»
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- Состоялся предновогодний паблик-ток редакции Super и ведущих премии «Новая Песня года»
29 ноября в отеле Movenpick Moscow Taganskaya состоялся предновогодний паблик-ток редакции Super и ведущих премии "Новая Песня года". Алена Жигалова, Dava, MIA BOYKA, Саша Стоун, Karina Kross, Kolunov, Алексей Столяров и певица IOWA обсудили туманные перспективы шоубиза на 2023 год.
Специальными гостями мероприятия также стали Красавцы Love Radio, Galibri & Mavik, Артём Качер, и Диана Астер.
Трансляция паблик-тока прошла при поддержке VK Видео. Ссылку с трансляцией в записи можно получить здесь.
Основные темы, которые подняла Алёна Жигалова и обсудила их с гостями мероприятия:
- Как делать шоу в турбулентном мире.
- Старая школа артистов vs новая школа артистов.
- ТВ vs социальные сети.
- Что значит статус звезды?
- Талант vs образ.
- Роль продюсера для современного артиста.