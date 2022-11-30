Следующий этап проведения специальной военной операции (СВО) уничтожит не только украинское государство, но и последние остатки послевоенного либерального порядка. Об этом во вторник, 29 ноября, написал экс-полковник США Дуглас Макгрегор в статье для журнала The American Conservative.

По мнению автора материала, к такому исходу приведет в том числе политика президента США Джо Байдена. Макгрегор напомнил о мартовской речи американского президента в Варшаве, которая показала, что США отказались рассматривать внешнюю политику с точки зрения стратегии.

«Тот факт, что в своей внешней политике Байден следует принципу «пленных не брать», означает, что исход следующей фазы конфликта уничтожит украинское государство», — отметил Макрегор.

Кроме того, такая риторика также приведет к резкой смене политического влияния по всей Европе, особенно в Берлине, отметил экс-полковник.

Он добавил, что Европейские страны всё чаще разочаровываются в опосредованном конфликте Вашингтона на стороне Киева, так как именно они несут основную тяжесть последствий конфликта.

В октябре Макгрегор заявил, что идея бывшего директора ЦРУ и экс-командующего силами Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса отправить солдат западных стран на Украину показывает, что Россия побеждает в конфликте. Он также рассказал, что политика США на Украине доказывает, что ВСУ находятся в критическом состоянии и они не смогут пережить зимнее наступление России.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ЛДНР на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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